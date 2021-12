„Extremismus ist die große Herausforderung“

Ein Foto von Ihnen in ÖVP-Jacke sorgte für Wirbel.

Ja, das Foto gibt es. Ich habe 2020 meine Frau unterstützt, die sich in der Gemeinde freiwillig engagiert hat. Da ist dieses Foto entstanden. Ich hatte in der Vergangenheit als LKA-Leiter sehr viele sensible Amtshandlungen und habe dabei immer Unparteilichkeit vorgelebt. Das ist mir auch in Zukunft wichtig.