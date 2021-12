Fliegerbombe explodierte auf Baustelle in München

Bei der Explosion einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Mittwochnachmittag in München vier Menschen verletzt worden, eine Person davon schwer. Die Detonation hat sich auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in der Nähe der Donnersbergerbrücke im Zuge einer Bohrung ereignet. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Gegend.