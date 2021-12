USA planen Verschärfung der Einreisebestimmungen

Impfung Voraussetzung für Einreise

Derzeit können geimpfte internationale Flugreisende ein negatives Testergebnis vorweisen, das drei Tage alt ist. Ausländische Staatsangehörige müssen generell geimpft sein, um in die Vereinigten Staaten einzureisen. Die CDC listet etwa 80 ausländische Reiseziele mit der höchsten Stufe an Covid-19-Infektionen („Level Four“) auf und rät Amerikanern von Reisen in diese Länder ab. Auch Reisen nach Österreich sollen US-Bürger demnach vermeiden.