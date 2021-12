„Reisen mit 2G-Regel im Lockdown gerechtfertigt“

4400 Österreicher im südlichen Afrika

So auch ins südliche Afrika, wo gerade die neue Omikron-Variante des Coronavirus grassiert. Aktuell wisse man von 4400 Auslandsösterreichern in der Region, so Linhart, an die 200 seien reiseregistiert. Ein Drittel hat bereits bekannt gegeben, dass sie vor Ort bleiben wollen, 120 Menschen haben um Unterstützung für die Rückreise angesucht. „Lufthansa und Swiss fliegen und sind bereit, die Österreicher mitzunehmen, wir unterstützen sie hier bei der Heimkehr“, so Linhart.