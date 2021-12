Erste Omikron-Fälle nun auch in Lateinamerika

Bei den Betroffenen handelt es sich laut Angaben des Nachrichtenportals „G1“ um brasilianische Missionare, die in Südafrika leben und in Sao Paulo gelandet sind. In der Millionen-Metropole, der größten Stadt Brasiliens, war im Februar 2020 auch der erste Coronavirus-Fall in dem Land registriert worden. Insgesamt haben sich in Brasilien nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 22 Millionen Menschen infiziert. Fast 614.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - mehr Tote gibt es nur in den USA. Brasilien hat rund 210 Millionen Einwohner.