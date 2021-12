„Krone“ ist größte Zeitung in den sozialen Medien

Als einziges privates Medienangebot Österreichs hat die „Krone“ im November die Schallmauer von drei Millionen Interaktionen - also Likes, Kommentare etc. - in den sozialen Netzwerken durchbrochen und damit Platz 1 unter den Tageszeitungen eindrucksvoll verteidigt. Es ist der Gipfel einer langjährigen Erfolgsgeschichte.