Wir sind im Lockdown, und im ORF wurde getanzt

Ohne Maske, dafür sichtlich gut aufgelegt klatschten, sangen und tanzten Dutzende Gäste der großen „Licht ins Dunkel“-Gala am Mittwochabend im ORF - während der Rest des Landes die Wohnung nur zum Arbeiten, Spazierengehen und Einkaufen verlassen darf. Zahlreiche wütende Seher beschwerten sich kurz darauf in den sozialen Netzen, der gute Zweck der Veranstaltung trat in den Hintergrund.