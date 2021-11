„Ungerecht“: Kärntner Café schließt wegen 2G-Regel

Das Rathauscafé in Millstatt (Kärnten) schließt wegen der am Montag in Kraft getretenen 2G-Maßnahme seine Pforten. Die Betreiberinnen Josefine Ensmann und Monika Pranjic wollen nämlich niemanden ausschließen. Die Oberkärntnerinnen öffnen ihr Lokal erst wieder, „wenn alle wieder die gleichen Rechte haben“.