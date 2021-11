Alle Ungeimpften bekommen bald Impftermin per Post

Auch wenn die Impfquote zuletzt wieder etwas angestiegen ist, sind nach wie vor noch immer zu wenige Österreicher gegen das Coronavirus geimpft. Wie der „Kurier“ am Dienstag berichtete, soll bereits am Donnerstag der Bundesrat den nötigen Beschluss fassen, dass all jene, die sich noch nicht um einen Impftermin bemüht haben, einen solchen schon bald direkt nach Hause bekommen werden.