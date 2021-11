Ungeimpfte Tiroler bekommen Post mit Termin

Das Land Tirol will die Impfquote weiter erhöhen und setzt dabei nun auf ein Mittel, das etwa auch schon in Wien eingesetzt wurde: Rund 120.000 noch ungeimpfte Tirolerinnen und Tiroler ab 18 Jahren erhalten Anfang Dezember per Post einen persönlichen Impftermin in einem nahe gelegenen Impfzentrum.