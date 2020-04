Krankenkassen geben Daten für Forschung frei

Krankenkassen teilen Corona-Risikogruppen ein

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat unterdessen angekündigt, dass die Krankenkassen zukünftig die Einteilung in Corona-Risikogruppen vornehmen und der Arzt daraufhin über eine mögliche Dienstfreistellung entscheidet. Zu den Risikogruppen gehörten jedenfalls ältere Menschen in Pflege- und Pensionistenheimen sowie Personen, die eine „massiv reduzierte Immunabwehr haben“, etwa nach einer schweren Krebserkrankung, nach einer schweren Operation oder schwere Diabetiker, so Anschober am Donnerstag im Ö1-„Morgenjournal“.