Ein süßes Geheimrezept für Weihnachtsstimmung

„Meine Oma hat auf der Oberkappler Vorweihnacht angefangen, Waffeln zu backen. Damals hat es die nur einmal jährlich auf diesem Markt gegeben. Meine Geschwister und ich haben uns das ganze Jahr über darauf gefreut. An dem Tag haben wir nur Waffeln gegessen und nichts anderes.“ Weil die Oberkappler Vorweihnachtszeit so wie alle anderen Weihnachtsmärkte noch ein weiteres Jahr pausieren muss, kann man sich wenigstens beim Backen der Waffeln ein bisschen Weihnachtsmarkt-Feeling in die eigene Küche holen. Die Waffeln können ganz klassisch mit Staubzucker serviert werden, aber auch Zimtzucker, Nutella oder eine Kugel Vanilleeis sind beliebte Toppings. Einen Tipp fürs Nachbacken hat Dominik Süss (22) natürlich auch noch: „Es ist sehr wichtig, das Waffeleisen mit ausreichend Öl einzustreichen. Apropos Waffeleisen: Hier sollte man unbedingt auf die Qualität achten!“