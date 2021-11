Mühlviertler Jungkoch tischt für die „Krone“ auf

Für Süss-Kaiserschmarrn ist keine Anfahrt zu weit

Der Wunsch, Koch zu werden, wurde dem Mühlviertler schon in die Wiege gelegt: Die Familie führt den Gasthof Süss bereits in fünfter Generation. Egal, ob mit dem Papa im Maxi-Cosi in der Küche, oder bei den Gästen auf dem Bobby-Car in der Gaststube – schon als Kind war Dominik Süss stets im Betrieb dabei.