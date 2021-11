Super-Fahrt zahlte sich für Feurstein dreifach aus

Fast acht Jahre nachdem Fredi Berthold im Jänner 2014 in Val d’Isere (Fra) auf Rang zwei fahren konnte, holte gestern mit Lukas Feurstein wieder ein Vorarlberger einen Europacup-Podestplatz im Super-G. In Zinal (Sz) raste der Mellauer mit Nummer 32 sensationell zur Bestzeit, die am Ende nur mehr von einem Läufer unterboten wurde. Ein Erfolg, der sich für 20-jährigen Mellauer gleich in mehrerlei Hinsicht auszahlte.