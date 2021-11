Thomas Zajac und Barbara Matz haben sich getrennt

Thomas Zajac und Barbara Matz gehen im Segelsport getrennte Wege. Das seit 2017 formierte Team landete bei den Olympischen Spielen heuer in Tokio im Nacra 17 an der elften Stelle, es war zugleich das letzte gemeinsame Antreten. Ob Zajac seine Karriere in einer olympischen Bootsklasse fortsetzen wird, will er spätestens im Frühsommer 2022 entscheiden. Matz will im Spitzensport bleiben.