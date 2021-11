Wiener Juwelier mit 19 Messerstichen getötet

Verteidiger Martin Mahrer kündigt beim Prozess ein umfassendes Geständnis seines Mandanten an. Für den Staatsanwalt keine Überraschung: „Der Angeklagte hat an den Tatorten großzügig DNA hinterlassen.“ An der Täterschaft besteht also kein Zweifel. Ali G. erzählt dann, er sei vor allem durch den gewalttätigen und spielsüchtigen Onkel zu den Straftaten gezwungen worden: „Er hat mir eine Pistole an den Kopf gehalten, er ist ein gefährlicher Mann.“ Dieser Onkel kann dazu nicht mehr befragt werden. Er hat Selbstmord verübt.