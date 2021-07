Juwelier getötet: Räuber „brutal und emotionslos“

Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Juwelierüberfall in Wien-Landstraße war im April ein Tatverdächtiger an der serbisch-ungarischen Grenze festgenommen worden. „Mittlerweile wurden dem 20-jährigen Serben 34 zum Teil schwere Delikte nachgewiesen“, berichtete Oberst Michael Mimra, Leiter des Ermittlungsdienstes des Landeskriminalamts Wien, am Freitag. Ein Komplize wurde mittlerweile in Salzburg festgenommen, einer ist auf der Flucht.