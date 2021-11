Fall Eitan: Komplize des Großvaters wieder frei

Den Ermittlungen zufolge half der Mann am 11. September Eitans Großvater, das Kind aus Pavia zu bringen, wo der Bub mit seiner Tante väterlicherseits, Aya Biran, lebte. Die Tante hatte von den italienischen Behörden das Fürsorgerecht für Eitan erhalten, der beim Seilbahnunglück am Berg Mottarone am 23. Mai seine Eltern, seinen zweijährigen Bruder und seine Urgroßeltern verloren hatte. Das Kind wurde mit dem Auto in die Schweiz und von dort an Bord eines Privatflugzeugs, das vom Festgenommenen in den Tagen zuvor um 46.000 Euro gemietet worden war, nach Israel gebracht.