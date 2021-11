Herzogin Kate mit blutigen Wunden im Gesicht

Die Bilder der Aktion sollen auf Plakatwänden in Italien und Spanien zu sehen sein. Der Buckingham-Palast hat nach Informationen der britischen Zeitung „Sun“ keine Zustimmung zur Veröffentlichung eines solchen Bildes von Herzogin Kate gegeben. Und auch Herzogin Kate, die in einer überaus glücklichen Beziehung mit Prinz William lebt, dürfte eine Initiative gegen Gewalt zwar an sich unterstützen, den Missbrauch ihres Fotos für diesen Zweck aber vermutlich nicht.