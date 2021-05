Gewalt gegen Frauen in intimen Partnerschaften

Die Beratungsstellen haben aber auch schnell herausgefunden, dass die sozialen Lebensbedingungen der Frauen verbessert werden müssen, wenn man Gewalt wirksam bekämpfen möchte. In der Pandemie in zu kleinen Wohnungen zu leben, führt zu mehr Konflikten in Paarbeziehungen. Auch Geldsorgen und Existenzängste belasten Partnerschaften. Männer nutzen eine ökonomische und oft genug auch emotionale Abhängigkeit zum Teil als Mittel, um Frauen zu kontrollieren und unter Druck zu setzen. Rund jede zehnte Paarbeziehung stellte sich in der Intimitätsbefragung bereits im Herbst letzten Jahres als schwer belastet heraus. 27 Prozent der befragten Frauen in einer Partnerschaft gaben an, dass im Lockdown die Konflikte zugenommen haben. Bekanntlich ist außerdem am Ende einer Beziehung das Risiko psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt für Frauen am größten.