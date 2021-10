Gewalt gegen Frauen: Hotline für Männer startet

Jetzt kommt Bewegung in das Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen. Am Montag wurde die Telefon-Hotline „Männerinfo“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Angebot, das Männern in Konfliktsituationen Hilfe anbietet, aber ebenso Anti-Gewalt-Trainings oder etwa auch Beratungen vermittelt. „Ziel ist, dass Männer erst gar nicht zu Tätern werden“, so Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), der weitere Maßnahmen in den kommenden Wochen ankündigte.