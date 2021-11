Sorge um noch teurere Energie

Die Energiepreise sind an den Spot-Börsen und auch schon bei Versorgern in Ostösterreich im Höhenflug. Daher will SPÖ-Energiesprecher Thomas Antlinger Antworten von Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) über die zu erwartende Entwicklung in Oberösterreich, insbesondere bei der mehrheitlich landeseigenen Energie AG.