Sprichwörtlicher Spatz in der Hand ist bald weg

Sage niemand, Grüne und Blaue hätten gar nichts gemeinsam, auch in Oberösterreich nicht: Sie treffen sich bei der Sorge um unsere Vögel, wenn auch nicht ganz so plastisch wie in der Karikatur mit Vogelhändler Manfred Haimbuchner (FPÖ) und Spatzenbauer Stefan Kaineder (Grüne). Blaumeise zwitschert mit Grünfink, sozusagen...