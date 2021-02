Massentests im Bezirk Schwaz gehen in Verlängerung

Appell an Bevölkerung

Rizzoli appellierte erneut an die Bevölkerung, die Testmöglichkeiten weiterhin in Anspruch zu nehmen. „Auch in Sachen Kontaktpersonennachverfolgung bitten wir die Personen um ihre Mitarbeit - nur so kann es gelingen, Infektionsketten zu verhindern“, betonte Rizzoli.