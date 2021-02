Mutation in Tirol: Spurensuche führt über München

Nachdem sein in Süddeutschland lebender Sitznachbar, mit dem er laut eigenen Angaben in Südafrika beruflich zu tun hatte, noch am Flughafen positiv auf Corona getestet worden war, habe auch er sich noch am selben Tag in einem Tiroler Labor testen lassen. Das Ergebnis war negativ. Erst nach dieser Testung besuchte der Betroffene den schlussendlich vermeintlichen Tiroler „Patient Null“ im Bezirk Schwaz.