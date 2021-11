Nemecz reist nach Johannesburg Open via Dubai heim

Das Preisgeld wurde zu hundert Prozent ausbezahlt, die Punkte zählen zu 75 Prozent. Bereits am Freitag hatten die Veranstalter bekannt gegeben, dass das Turnier wegen der Corona-Situation von vier auf drei Runden verkürzt und am Samstag beendet werden würde. Hintergrund ist, dass die Tour einen Charter nach Dubai organisierte, der allerdings am Sonntag starten muss, weil Dubai spätere Flieger aus Südafrika nicht mehr zulassen wird, wie Nemecz erklärte.