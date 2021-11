Nahversorgung mit Lebensmitteln aus dem Container

In Neudorf bei Parndorf gibt es seit Oktober 2016 keinen Nahversorger mehr. In einem Pilotprojekt hat die Projektentwicklung Burgenland (PEB) jetzt einen Geschäftscontainer aufgestellt, der von der Gemeinde Neudorf gemietet wurde. Hier eröffnet am kommenden Donnerstag ein kleiner Lebensmittelladen.