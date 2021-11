NÖ: Rund 8000 Fünf- bis Elfjährige bereits geimpft

Rund 8000 Fünf- bis Elfjährigen ist in Niederösterreich bisher eine Corona-Schutzimpfung verabreicht worden. Drei Viertel dieser Kinder bekamen die Injektionen „Off-Label“ bei Ärzten. Die ersten Impfungen wurden seit Donnerstag in den Impfzentren in St. Pölten, Tulln und Wiener Neustadt verabreicht. 14.400 Termine wurden gebucht, weitere 30.000 stehen in den nächsten Wochen zur Verfügung.