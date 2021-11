Plattform füreinand´: umgekehrter Adventkalender

In Zusammenarbeit mit der „Krone“ werden deshalb heuer Leser darum ersucht, bei der Aktion „umgekehrter Adventkalender“ mitzumachen. „Der funktioniert wie der gewöhnliche. Nur statt jeden Tag etwas herauszunehmen, legen Interessierte täglich etwas hinein. Statt 24 Türchen zu öffnen, machen sie 24 Geschenke“, so die Ideengeber. Diese kommen dann notleidenden Menschen in den unterschiedlichen Caritas-Einrichtungen des Landes zugute, um auch ihnen die Weihnachtszeit etwas zu verschönern.