Vakzin-Patentfreigabe: Druck auf Schramböck steigt

Merkels Nein zu Freigabe „weitreichendste Fehlentscheidung“

Bachmann sieht den Zug für eine Haltungsänderung Schramböcks noch nicht abgefahren und hofft diesbezüglich auf ein Vorbereitungstreffen der EU-Minister am Montag in Genf. Innerhalb der Europäischen Union gebe es Bewegung. Schramböck würde mit einem Ja keineswegs alleine dastehen, verwies er konkret auf die positive Haltung von Frankreich, Italien, Spanien, Polen oder Dänemark. Keine Bewegung gebe es bisher nur bei Deutschland und der scheidenden Kanzlerin Angela Merkel. Ihr Nein zur Impfstoff-Freigabe sei „eine der weitreichendsten Fehlentscheidungen, die sie in den 16 Jahren Regierung getroffen hat“, so Bachmann.