Albert: Kinder wegen Charlene aus Schule genommen

Es heißt in jüngsten Berichten, sie hätte wegen der Operationen, die wegen einer schweren HNO-Infektion nötig waren, die Hälfte ihres Körpergewichts verloren, weil sie nichts mehr essen und nur flüssige Nahrung mit einem Strohhalm zu sich nehmen konnte. „Page Six“ will erfahren haben, dass die Fürstin in Südafrika fast gestorben sei.