Fürst Albert: Charlene in medizinischer Behandlung

Um das Rätselraten um den Aufenthaltsort von Fürstin Charlene zu beenden, hat Fürst Albert II. nun in einem Zeitungsinterview erklärt, seine Ehefrau befinde sich weiter in medizinischer Behandlung. Die 43-Jährige halte sich in den kommenden Wochen an einem Ort in der Nähe von Monaco auf, um sich „von emotionaler und physischer Erschöpfung“ zu erholen.