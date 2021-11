Kate Beckinsale benutzte Madonnas Po für Streich

Mit ihren aufreizenden Fotos hat Madonna in den letzten Tagen für reichlich Schlagzeilen gesorgt und einiges an Fan-Häme kassieren müssen. Und jetzt legte sogar Kate Beckinsale ein Schäuferl Spott obendrauf. Die hübsche Schauspielerin mopste sich nämlich kurzerhand jenes Foto, auf dem nur der Po und die Beine der „Queen of Pop“ unter dem Bett hervorlugen, für einen frechen Streich an ihrer Tochter.