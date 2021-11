Nur kurze Entspannung auf den Intensivstationen

In Salzburg ist die Zahl der Intensivpatienten am Donnerstag ein klein wenig gesunken. Die Entlastung kam durch die Verlegung der ersten zwei von vier schwer an Covid erkrankten Personen nach Wien zustande, zudem konnten einige Patienten auf eine Therapie auf einer Normalstation umgestellt werden. Mit 45 belegten Intensivbetten lag man aber weiterhin an der systemkritischen Auslastungsgrenze. „Die Lage ist sehr ernst“, sagte Landeskliniken-Geschäftsführer Paul Sungler.