Ausbau der S 37 kommt nun doch nicht

Das sind klare Worte, doch was ist mit der Schnellstraße zwischen der Landeshauptstadt und St.Veit - in der Vergangenheit Schauplatz bereits mehrerer tödlicher Unfälle? Hier lässt sich das Ministerium eine Hintertür offen: „Allerhöchste Verkehrssicherheit hat immer Priorität. Deshalb werden geplante Sicherheitsausbauten am bestehenden Teil der S 37 möglichst rasch durchgeführt. Das betrifft Baumaßnahmen zwischen Sankt Veit und Maria Saal.“