Das Rosstrattenstüberl am Dobratsch wird erweitert

Pizza am Villacher Hausberg

Im Rahmen der Erweiterung investierte Staudacher auch in einen Pizzaofen. So können Hüttengäste bald auf 1732 Metern das italienisches Nationalgericht genießen. Staudacher: „Wir werden die Spezialitäten künftig im Holzofen zubereiten können.“ Die Arbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen sein.