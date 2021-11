Welser muss wegen sexueller Übergriffe vor Gericht

Am 20. Dezember muss sich in Steyr ein Geschäftsmann aus Wels wegen sexueller Übergriffe an großteils Unmündigen aus seinem Verwandten- und Bekanntenkreis vor Gericht verantworten. Sein jüngstes Opfer soll, laut Anklage, ein zweijähriges Enkelkind gewesen sein. Der Prozess hätte ursprünglich schon heute, Donnerstag, stattfinden sollen, wurde aber coronabedingt verlegt.