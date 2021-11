Andere Universitäten sticheln gegen die Digital-TU

Die JKU in Linz sieht die Kritik völlig anders

Die „Krone“ hat auch bei JKU-Rektor Meinhard Lukas nachgefragt, was er von der Polemik (unsere Formulierung!) der Senatsvorsitzenden hält. Seine Antwort: „Die Stellungnahme der Senatsvorsitzendenkonferenz beruht auf dem Gedanken des Nullsummenspiels. Im Vorteil des neuen Standorts wird zugleich ein Nachteil für die bestehenden Standorte gesehen. Die JKU als hauptbetroffene Uni sieht das völlig anders: Mit einer neuen TU entstehen ungeahnte Potentiale für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Es besteht die Chance einer völlig neuen universitären Perspektive auf die digitale Transformation. Damit ergeben sich für uns alle fantastische Kooperationsmöglichkeiten. So unbestritten die TU Graz neben der Uni Graz ist, so geboten ist eine TU in Linz neben der JKU. Das ist auch der Grund, warum der Senatsvorsitzende der JKU dem Beschluss der Senatsvorsitzendenkonferenz nicht zugestimmt hat.“