Höhepunkt der Welle wohl noch in dieser Woche

Erreichen der kritischen Auslastungsgrenze in OÖ am wahrscheinlichsten

Die Wahrscheinlichkeit, dass die systemkritische Auslastungsgrenze von 33 Prozent im ICU-Bereich in einer Woche - am 1. Dezember - in Österreich erreicht wird, liegt übrigens bei 30 Prozent. Deutlich höher liegt die Wahrscheinlichkeit in Oberösterreich (90 Prozent), Vorarlberg (85 Prozent), Salzburg (70 Prozent), Niederösterreich (60 Prozent) und Kärnten (45 Prozent). Am geringsten ist die Wahrscheinlichkeit in der Steiermark (fünf Prozent) und in Wien (zehn Prozent). Auf Normalstationen ist am 1. Dezember im Mittelwert mit über 2500 Covid-19-Erkrankten zu rechnen, schlimmstenfalls könnten es mehr als 2900 sein.