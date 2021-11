8 Bezirke in Österreich mit Inzidenz von über 2000

Vier Bezirke in Oberösterreich mit Inzidenzen über 2000

Neben Braunau haben drei weitere oberösterreichische Bezirke Inzidenzen jenseits der 2000er-Marke, nämlich Ried im Innkreis (2237,7), Schärding (2104,9) und Vöcklabruck (2079,8). Die Durchimpfungsraten in den genannten Bezirken liegen weit unter dem Durchschnitt - in Österreich haben 66,08 Prozent der Gesamtbevölkerung ein aktives Impfzertifikat. In Vöcklabruck sind es 59,83 Prozent, in Schärding 60,63 Prozent und in Ried im Innkreis 61,44 Prozent.