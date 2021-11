ÖFB-Juwel Yusuf Demir: Lob und Kritik aus Spanien

Das tut gut! Denn über den Wiener, der seit Oktober nicht mehr viel Einsatzzeiten erhalten hatte, war zuletzt auch immer wieder mediale Kritik zu lesen. Xavi ließ sich davon freilich nicht beeindrucken, er begründete den Einsatz von Demir mit dessen starken Trainingsleistungen. Die in Barcelona beheimatete Zeitung „Sport“ attestierte Demir, der in der 66. Minute durch den langsam wieder fitten Ousmane Dembele ersetzt wurde, „Licht und Schatten“ sowie „Steigerungspotenzial“. Bleibt zu hoffen, dass der 18-Jährige in Zukunft noch mehr Chancen bekommt und dann hoffentlich mehr Glück bei seinen Abschlüssen hat …