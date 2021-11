Latte verhindert Premiere! Demir auf Messis Spuren

Die Rapid-Leihgabe zahlte das Vertrauen zurück, hatte gegen Benfica Lissabon die erste Chance, zielte von rechts aber knapp am langen Eck vorbei (8.). Auch danach ließ der Wiener im Dauerregen immer wieder seine brillante Technik aufblitzen, setzte seine Mitspieler gekonnt in Szene. Nachdem Jaremtschuk für die Gäste per Kopf an Ter Stegen gescheitert war (34.), kam der große Auftritt von Demir: Zwischen zwei Gegenspielern schlenzte er den Ball aufs Tor, der Knaller landete aber leider am linken Lattenkreuz (43.).