Tichanowskaja: „EU darf nicht erpressbar sein“

„Staaten dürfen sich nicht erpressen lassen“

Natürlich wolle Lukaschenko, dass man mit ihm spricht, er anerkannt wird und man mit ihm sprechen muss, so Tichanowskaja. Das dürfe aber keinesfalls zugelassen werden. „Die Spitzen von starken demokratischen Staaten dürfen sich nicht erpressen lassen. Wenn einem Menschen so etwas gelänge, wäre das ein schlechtes Vorbild. Was wäre das für eine Außenpolitik?“, so die weißrussische Oppositionsführerin.