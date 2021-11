229 Aufgriffe an einem Tag: Zustrom trotz Kälte

Der Zustrom an Flüchtlingen reißt trotz eisiger Kälte im Osten Österreichs nicht ab. Während am Montag 229 Aufgriffe gemeldet wurden, ging es am Dienstag schon zeitig in der Früh mit 18 neuen Fällen weiter. Laut aktuellem Stand sind demnach heuer bereits 16.600 Migranten allein im östlichsten Bundesland registriert worden.