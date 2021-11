Migranten festgenommen: 14 Flüchtlinge in SUV

Ein trauriges Bild zeigte sich den Polizeikräften am Montag in Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt. Ein Geländewagen, mit Schlepper und 14 Flüchtlingen an Bord, krachte bei einer Verfolgungsjagd in ein Brückengeländer und blieb hängen. Der Kriminelle floh und seine Beifahrer wurden festgenommen.