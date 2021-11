ÖkoFEN „heizt“ für die Zukunft nochmal ein

Ausbau auch in Frankreich und Bayern

Um die Verdoppelung der Absatzmenge in die Tat umsetzen zu können, wird auch Personal benötigt. Derzeit beschäftigt die Firma im Mühlviertel 300 Mitarbeiter, Tendenz weiter steigend. Und nicht nur in Niederkappel wird ausgebaut: Auch die Niederlassungen in Frankreich und in Bayern werden derzeit erweitert. Hier nimmt der von Stefan Ortner geführte Betrieb insgesamt 12 Millionen Euro in die Hand.