ÖkoFEN-Geschäftsführer: „Stehen erst am Anfang“

In Deutschland, Frankreich und Österreich hoch im Kurs

Obwohl Messen wegfallen, ist die Nachfrage gut, auch ein Online-Produktkonfigurator kommt gut an. „Die Menschen investieren mehr ins eigene Haus“, so Ortner, dessen Firma in Deutschland, Frankreich und Österreich, aber auch in Belgien, in der Schweiz, in Italien und Spanien gefragt ist: „Viele Länder wollen in den Klimaschutz investieren. Mit unseren Produkten reduziere icht CO2, brauche aber trotzdem auf nichts zu verzichten.“