Das Wesentliche im Blick

„Unser Anspruch ist es, Technologieführer zu sein - wenn man in einem Bereich der Beste sein will, kann man nicht vier Sachen gleichzeitig machen“, betont Ortner, der nach der Lehre zum Maschinenschlosser die Matura nachholte, dann noch an der Fachhochschule Wels Produktmanagement studierte. Weil er die harten Aufbaujahre des Unternehmens hautnah miterlebte, war er lange der Meinung, nicht in die Firma einsteigen zu wollen. Dann dachte er aber um: „Man will ja etwas tun, was einen Sinn stiftet.“ Und da sieht sich Stefan Ortner mit den Pelletsheizungen am richtigen Weg.