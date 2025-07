32-Jährigem am Bahnhof die Geldtasche geraubt

Schreckmoment am Linzer Hauptbahnhof! Ein 32-Jähriger war am Samstagabend mit seiner Lebensgefährtin am Gelände unterwegs, als ein unbekannter Täter ihn plötzlich attackierte, seine Geldtasche entriss und sich aus dem Staub machte. Zum Glück erlitt das Opfer nur recht leichte Verletzungen.