Neuer Minister zieht Personal aus OÖ nach Wien ab

Wichtiger Strippenzieher

Aber der Reihe nach: Schon als sich der frühere ÖVP-Parteimanager und Integrationslandesrat als Generalsekretär in die Wirtschaftskammer verabschiedete, nahm er einen wichtigen Strippenzieher mit nach Wien – konkret Philipp Albert, der in der Kammer gleich zum Vize-Chef des Hattmannsdorfer-Büros ernannt wurde. In der Kammer blieben beide allerdings nicht lange. Hattmannsdorfer wurde Chef im Ministerium, Albert ist jetzt die Nummer zwei in seinem Kabinett.